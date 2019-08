மாவட்ட செய்திகள்

புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மாவட்டங்களுக்கு பள்ளிக்கல்வி துறையில் பணியாளர்களை நியமிக்க வேண்டும் - மாநில பொதுச்செயலாளர் பேட்டி + "||" + To the newly created districts Recruit staff in the school sector

புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மாவட்டங்களுக்கு பள்ளிக்கல்வி துறையில் பணியாளர்களை நியமிக்க வேண்டும் - மாநில பொதுச்செயலாளர் பேட்டி