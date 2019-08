மாவட்ட செய்திகள்

மேம்பாலத்தில் இருந்து கார் கால்வாயில் பாய்ந்தது; டாக்டர் பலிசிவசேனா எம்.பி. மகaன் உள்பட 2 பேர் படுகாயம் + "||" + From the overpass The car sank into the canal; Dr. Kills

மேம்பாலத்தில் இருந்து கார் கால்வாயில் பாய்ந்தது; டாக்டர் பலிசிவசேனா எம்.பி. மகaன் உள்பட 2 பேர் படுகாயம்