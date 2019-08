மாவட்ட செய்திகள்

மணவாளக்குறிச்சி அருகே ஜெபக்கூட கட்டிடப்பணிக்கு எதிர்ப்பு; பொதுமக்கள் முற்றுகையிட முயற்சி + "||" + Protest against synagogue building near Manavalakurichi Attempts to besiege civilians

மணவாளக்குறிச்சி அருகே ஜெபக்கூட கட்டிடப்பணிக்கு எதிர்ப்பு; பொதுமக்கள் முற்றுகையிட முயற்சி