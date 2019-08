மாவட்ட செய்திகள்

ஜெயங்கொண்டத்தில் அரசு பஸ் மீது கல் வீசிய சிறுவர்கள் உள்பட 3 பேர் கைது

Three persons, including children, thrown into a government bus at Jayankondam

