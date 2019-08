மாவட்ட செய்திகள்

ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில்தொடர்ந்து 4-வது நாளாக டாக்டர்கள் உண்ணாவிரதம்2 பேர் மயங்கி விழுந்ததால் பரபரப்பு + "||" + Rajiv Gandhi Government Hospital 4-th day of fasting followed by doctors

ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில்தொடர்ந்து 4-வது நாளாக டாக்டர்கள் உண்ணாவிரதம்2 பேர் மயங்கி விழுந்ததால் பரபரப்பு