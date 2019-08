மாவட்ட செய்திகள்

அம்பேத்கர் சிலை உடைப்பை கண்டித்து, பல்வேறு இடங்களில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் சாலை மறியல் - 342 பேர் கைது + "||" + The Liberation Panthers are in various places Road Picketing

அம்பேத்கர் சிலை உடைப்பை கண்டித்து, பல்வேறு இடங்களில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் சாலை மறியல் - 342 பேர் கைது