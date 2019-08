மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் புதிய கடைகளுக்கு முன்னுரிமை கேட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தை மார்க்கெட் வியாபாரிகள் முற்றுகை + "||" + In the Smart City Project Asking for priority for new stores Collector Office Market traders Siege

