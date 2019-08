மாவட்ட செய்திகள்

ஊராட்சி, பேரூராட்சிகளில் தூய்மை பணிக்கான துப்புரவு கருவிகளை முறையாக வழங்க வேண்டும் - குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் பணியாளர்கள் கோரிக்கை மனு + "||" + Local, in town panchayats Proper cleaning tools for cleaning work should be provided At the Grievance Meeting

ஊராட்சி, பேரூராட்சிகளில் தூய்மை பணிக்கான துப்புரவு கருவிகளை முறையாக வழங்க வேண்டும் - குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் பணியாளர்கள் கோரிக்கை மனு