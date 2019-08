மாவட்ட செய்திகள்

தொண்டமாநத்தம் கிராமத்தில் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட குளம் மீட்பு: எதிர்ப்புகளை மீறி தூர்வாரப்பட்டது + "||" + Recovery of the occupied pond at Thondamanatham village: repair by Despite the protests

தொண்டமாநத்தம் கிராமத்தில் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட குளம் மீட்பு: எதிர்ப்புகளை மீறி தூர்வாரப்பட்டது