மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.1 லட்சம் செலுத்தினால் தினமும் 2,500 ரூபாய் தருவதாகக்கூறி ஆன்லைன் வர்த்தகம் நடத்தி ரூ.10 கோடி மோசடி; 3 பேர் கைது + "||" + Paying Rs 1 lakh would give you 2,500 rupees a day Rs 10 crore fraud for running online business; 3 people Arrested

ரூ.1 லட்சம் செலுத்தினால் தினமும் 2,500 ரூபாய் தருவதாகக்கூறி ஆன்லைன் வர்த்தகம் நடத்தி ரூ.10 கோடி மோசடி; 3 பேர் கைது