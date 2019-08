மாவட்ட செய்திகள்

மழை, வெள்ள பாதிப்புகள் குறித்து விவாதிக்க தேவைப்பட்டால் கர்நாடக சட்டசபை கூட்டப்படும் முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா பேட்டி + "||" + Rain and flood damage The Karnataka Assembly will convene Interview with Chief-Minister Yeddyurappa

மழை, வெள்ள பாதிப்புகள் குறித்து விவாதிக்க தேவைப்பட்டால் கர்நாடக சட்டசபை கூட்டப்படும் முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா பேட்டி