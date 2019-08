மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி சுடுகாடு பகுதியில் பயங்கர ஆயுதங்களுடன் பதுங்கியிருந்த 7 வாலிபர்கள் கைது - போலீசார் தீவிர விசாரணை + "||" + In Tuticorin area Armed with terrible weapons Seven suspects arrested Intense investigation by police

தூத்துக்குடி சுடுகாடு பகுதியில் பயங்கர ஆயுதங்களுடன் பதுங்கியிருந்த 7 வாலிபர்கள் கைது - போலீசார் தீவிர விசாரணை