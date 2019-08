மாவட்ட செய்திகள்

அரசு மருத்துவமனைகளில் டாக்டர்கள் அடையாள வேலைநிறுத்தம் - சிகிச்சை பெற வந்த நோயாளிகள் தவிப்பு + "||" + In government hospitals Doctors Identity Strike -Come to get treatment Patients suffer

அரசு மருத்துவமனைகளில் டாக்டர்கள் அடையாள வேலைநிறுத்தம் - சிகிச்சை பெற வந்த நோயாளிகள் தவிப்பு