மாவட்ட செய்திகள்

வேடசந்தூர் அருகே, வேன் கவிழ்ந்து டிரைவர் உள்பட 15 பேர் காயம் + "||" + Near Vedasandur, 15 people injured, including the driver of the van accident

வேடசந்தூர் அருகே, வேன் கவிழ்ந்து டிரைவர் உள்பட 15 பேர் காயம்