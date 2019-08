மாவட்ட செய்திகள்

தி.க., தி.மு.க. இரட்டை குழல் துப்பாக்கி போன்று செயல்படுகிறது; சேலத்தில் நடந்த பவள விழா மாநாட்டில் கி.வீரமணி பேச்சு + "||" + Tika DMK K Veeramani talks at the Coral Festival Conference in Salem

தி.க., தி.மு.க. இரட்டை குழல் துப்பாக்கி போன்று செயல்படுகிறது; சேலத்தில் நடந்த பவள விழா மாநாட்டில் கி.வீரமணி பேச்சு