மாவட்ட செய்திகள்

டாஸ்மாக் ஊழியர் கொலையில், சிறப்பாக செயல்பட்ட தனிப்படை போலீசாருக்கு பாராட்டு; போலீஸ் சூப்பிரண்டு பரிசு வழங்கினார் + "||" + TASMAC In employee murder Congratulations to the Special Forces Police The Superintendent of Police presented the gift

டாஸ்மாக் ஊழியர் கொலையில், சிறப்பாக செயல்பட்ட தனிப்படை போலீசாருக்கு பாராட்டு; போலீஸ் சூப்பிரண்டு பரிசு வழங்கினார்