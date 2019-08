மாவட்ட செய்திகள்

“2 இலங்கை வாலிபர்களை எந்த அடிப்படையில் விடுவித்தீர்கள்?”ராமநாதபுரம் மாஜிஸ்திரேட்டு-போலீஸ் அதிகாரிகள் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்நேரில் ஆஜராக மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Ramanathapuram Magistrate-Police Officers Madurai High Court ordered to appear in person

“2 இலங்கை வாலிபர்களை எந்த அடிப்படையில் விடுவித்தீர்கள்?”ராமநாதபுரம் மாஜிஸ்திரேட்டு-போலீஸ் அதிகாரிகள் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்நேரில் ஆஜராக மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு