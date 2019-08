மாவட்ட செய்திகள்

5 மாதமாக சம்பளம் வழங்கப்படவில்லை: பி.எஸ்.என்.எல். ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் குடும்பத்துடன் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + No salary paid for 5 months: BSNL Contract workers demonstrated with family

5 மாதமாக சம்பளம் வழங்கப்படவில்லை: பி.எஸ்.என்.எல். ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் குடும்பத்துடன் ஆர்ப்பாட்டம்