மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியை சேர்ந்த கள்ளக்காதல் ஜோடி விஷம் குடித்து தற்கொலை - பாலத்தின் அடியில் பிணமாக கிடந்தனர் + "||" + Improper romantic couple in Trichy Suicide by drinking poison The corpses were lying beneath the bridge

திருச்சியை சேர்ந்த கள்ளக்காதல் ஜோடி விஷம் குடித்து தற்கொலை - பாலத்தின் அடியில் பிணமாக கிடந்தனர்