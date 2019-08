மாவட்ட செய்திகள்

ஊராட்சி செயலாளரை மாற்றக்கூடாது என வலியுறுத்தி; பொதுமக்கள் சாலை மறியல் - போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Urged not to change the Secretary of the Panchayat; General public road pickup - impact on traffic

ஊராட்சி செயலாளரை மாற்றக்கூடாது என வலியுறுத்தி; பொதுமக்கள் சாலை மறியல் - போக்குவரத்து பாதிப்பு