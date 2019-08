மாவட்ட செய்திகள்

அரசு அலுவலகங்களில் பொதுமக்களின் கோரிக்கையை கனிவுடன் பரிசீலிக்க வேண்டும் - மாநில தகவல் ஆணையர் பிரதாப் குமார் பேச்சு + "||" + Of civilians in government offices To consider sympathetically the request

