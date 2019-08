மாவட்ட செய்திகள்

ஆத்தூரில் 294 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் வழக்கில், மேலும் 2 பேர் கைது; முக்கிய குற்றவாளிக்கு வலைவீச்சு + "||" + 294 kg of cannabis seized in Athur, 2 more arrested- The main culprit for the Hunt

ஆத்தூரில் 294 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் வழக்கில், மேலும் 2 பேர் கைது; முக்கிய குற்றவாளிக்கு வலைவீச்சு