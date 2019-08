மாவட்ட செய்திகள்

கட்சிக்கு எதிராக பேசினால் மந்திரி பதவி கிடைக்காது - அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு எடியூரப்பா எச்சரிக்கை + "||" + No ministerial post if party speaks against it Yeddyurappa warns dissatisfied MLA

கட்சிக்கு எதிராக பேசினால் மந்திரி பதவி கிடைக்காது - அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு எடியூரப்பா எச்சரிக்கை