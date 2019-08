மாவட்ட செய்திகள்

முன்னாள் படைவீரர்களுக்கான சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 17-ந் தேதி நடக்கிறது + "||" + A special grievance day meeting for former Veterans is being held on the 17th

முன்னாள் படைவீரர்களுக்கான சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 17-ந் தேதி நடக்கிறது