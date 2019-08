மாவட்ட செய்திகள்

தேர்வாய்கண்டிகை, கண்ணங்கோட்டை ஏரிகளை இணைத்து அமைக்கப்படும் புதிய நீர்த்தேக்கத்தை பருவமழைக்கு முன்பு திறக்க திட்டம் + "||" + The lakes will be set up in Join New reservoir Before the monsoon Plan to open

தேர்வாய்கண்டிகை, கண்ணங்கோட்டை ஏரிகளை இணைத்து அமைக்கப்படும் புதிய நீர்த்தேக்கத்தை பருவமழைக்கு முன்பு திறக்க திட்டம்