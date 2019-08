மாவட்ட செய்திகள்

மார்த்தாண்டம் அருகே பரிதாபம் கோவில் மரம் முறிந்து விழுந்து நகை வியாபாரி பலி 3 பேர் படுகாயம் + "||" + Three dead as jewelery dealer kills tree near Marthandaam

