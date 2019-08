மாவட்ட செய்திகள்

“முதல்-அமைச்சரின் வெளிநாட்டு பயணம் தமிழக நலனுக்காக தான்” அமைச்சர் வேலுமணி பேட்டி + "||" + “First - Minister's Foreign Tour For the benefit of Tamil Nadu

“முதல்-அமைச்சரின் வெளிநாட்டு பயணம் தமிழக நலனுக்காக தான்” அமைச்சர் வேலுமணி பேட்டி