மாவட்ட செய்திகள்

பைகுல்லாவில் தந்தையை குத்திக்கொன்ற வாலிபர் கைது வேலைக்கு செல்லாமல் இருந்ததை கண்டித்ததால் ஆத்திரம் + "||" + He killed his father The Youth was arrested

பைகுல்லாவில் தந்தையை குத்திக்கொன்ற வாலிபர் கைது வேலைக்கு செல்லாமல் இருந்ததை கண்டித்ததால் ஆத்திரம்