மாவட்ட செய்திகள்

வேலூரை 3-ஆக பிரிக்கும்போது எல்லை கிராமங்களை அந்த பகுதியினர் விரும்பும் மாவட்டத்துடன் சேர்க்க வேண்டும் + "||" + When dividing Vellore into 3, the border villages should be added to the desired district

வேலூரை 3-ஆக பிரிக்கும்போது எல்லை கிராமங்களை அந்த பகுதியினர் விரும்பும் மாவட்டத்துடன் சேர்க்க வேண்டும்