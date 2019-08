மாவட்ட செய்திகள்

50 ஆயிரம் பேருக்கு வேலை என்பது வண்டி இழுக்கும் குதிரைக்கு கேரட்டை காட்டுவது போன்றது பாஸ்கர் எம்.எல்.ஏ. சொல்கிறார் + "||" + 50 thousand people employed Such as showing the carrot to the horse Bhaskar MLA Says

50 ஆயிரம் பேருக்கு வேலை என்பது வண்டி இழுக்கும் குதிரைக்கு கேரட்டை காட்டுவது போன்றது பாஸ்கர் எம்.எல்.ஏ. சொல்கிறார்