மாவட்ட செய்திகள்

செவ்வாப்பேட்டை ரெயில் நிலையம் அருகே சாலையை சீரமைக்க வலியுறுத்தி நாற்று நடும் போராட்டம் + "||" + Near the railway station Emphasizing the restoration of the road Planting Struggle

செவ்வாப்பேட்டை ரெயில் நிலையம் அருகே சாலையை சீரமைக்க வலியுறுத்தி நாற்று நடும் போராட்டம்