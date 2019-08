மாவட்ட செய்திகள்

167 மையங்களில் நாளை நடைபெறும், குரூப்-4 தேர்வை 48 ஆயிரம் பேர் எழுதுகின்றனர் - 16 பறக்கும் படைகள் அமைப்பு + "||" + 167 centers will be held tomorrow, 48 thousand people write the Group-4 exam

167 மையங்களில் நாளை நடைபெறும், குரூப்-4 தேர்வை 48 ஆயிரம் பேர் எழுதுகின்றனர் - 16 பறக்கும் படைகள் அமைப்பு