மாவட்ட செய்திகள்

மந்திரி பதவிக்காக தேவேகவுடாவின் வீட்டுக்கு நடையாய் நடந்தேன் பிரதமர் மோடியை புகழ்ந்து பேசினால் என்ன தவறு ஜி.டி.தேவேகவுடா பேச்சால் மீண்டும் சர்ச்சை + "||" + PM Modi What is wrong with praise? By GD Thevegowda Again controversy

மந்திரி பதவிக்காக தேவேகவுடாவின் வீட்டுக்கு நடையாய் நடந்தேன் பிரதமர் மோடியை புகழ்ந்து பேசினால் என்ன தவறு ஜி.டி.தேவேகவுடா பேச்சால் மீண்டும் சர்ச்சை