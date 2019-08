மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில், அனுமதிக்கப்பட்ட வழியில் தான் விநாயகர் சிலைகளை ஊர்வலமாக கொண்டு செல்ல வேண்டும் + "||" + The statue of Lord Ganesha should be taken in procession as permitted

