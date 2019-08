மாவட்ட செய்திகள்

புயல் பாதிப்புகளில் இருந்து மீளமுடியாத நிலையில் உள்ளதால், கடன் செலுத்துவதற்கான காலக்கெடுவை மேலும் நீட்டிக்க வேண்டும் + "||" + Debt payment The deadline should be further extended

