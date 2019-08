மாவட்ட செய்திகள்

கன்னியாகுமரி பகுதியில் 108 இடங்களில் விநாயகர் சிலைகள் பூஜைக்காக வைக்கப்படுகிறது + "||" + The statues of Lord Ganesha are kept at 108 places in Kanyakumari

