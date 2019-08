மாவட்ட செய்திகள்

குடிமராமத்து திட்டத்தின் கீழ் வாய்க்கால்கள் தூர்வாரப்பட்டதால் கடைமடைவரை தண்ணீர் செல்கிறது அமைச்சர் பேட்டி + "||" + Interview with the Minister of Water Supply and Drainage

குடிமராமத்து திட்டத்தின் கீழ் வாய்க்கால்கள் தூர்வாரப்பட்டதால் கடைமடைவரை தண்ணீர் செல்கிறது அமைச்சர் பேட்டி