மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் வெளிநாட்டு பயணத்தால் தமிழகத்துக்கு எந்த பயனும் ஏற்பட போவதில்லை டி.டி.வி.தினகரன் பேட்டி + "||" + Travel to Tamil Nadu will not benefit the Chief Minister's foreign trip

முதல்-அமைச்சர் வெளிநாட்டு பயணத்தால் தமிழகத்துக்கு எந்த பயனும் ஏற்பட போவதில்லை டி.டி.வி.தினகரன் பேட்டி