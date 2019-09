மாவட்ட செய்திகள்

கரூரில் 286 இடங்களில் விநாயகர் சிலை வைக்க அனுமதி + "||" + Permission to place a statue of Lord Ganesha in Karur

கரூரில் 286 இடங்களில் விநாயகர் சிலை வைக்க அனுமதி