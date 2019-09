மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜனதா தனது கதவை முழுமையாக திறந்தால், எதிர்க்கட்சிகளில் சரத்பவார், பிரிதிவிராஜ் சவான் தவிர யாரும் இருக்கமாட்டார்கள் + "||" + Opposition parties will be none other than Sarath Pawar and Prithviraj Chavan

பா.ஜனதா தனது கதவை முழுமையாக திறந்தால், எதிர்க்கட்சிகளில் சரத்பவார், பிரிதிவிராஜ் சவான் தவிர யாரும் இருக்கமாட்டார்கள்