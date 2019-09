மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில் 1,500 இடங்களில் விநாயகர் சிலைகள் வைக்கப்படுகிறது + "||" + In the Vellore district The Ganesha statues are placed in 1,500 places

