மாவட்ட செய்திகள்

விநாயகர் சதுர்த்தி அன்றும் விசாரணைக்கு அழைத்து டி.கே.சிவக்குமாரை அமலாக்கத்துறையினர் பழிவாங்குகின்றனர் முன்னாள் முதல்-மந்திரி குமாரசாமி குற்றச்சாட்டு + "||" + Take it to trial DK Sivakumar Enforcement personnel retaliate Former Chief Minister Kumaraswamy accused

விநாயகர் சதுர்த்தி அன்றும் விசாரணைக்கு அழைத்து டி.கே.சிவக்குமாரை அமலாக்கத்துறையினர் பழிவாங்குகின்றனர் முன்னாள் முதல்-மந்திரி குமாரசாமி குற்றச்சாட்டு