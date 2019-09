மாவட்ட செய்திகள்

நிலச்சரிவால் கூடலூர்-மலப்புரம் மலைப்பாதையில் விழுந்து கிடக்கும் பாறைகளை வெடி வைத்து தகர்க்கும் பணி தொடங்கியது + "||" + Rocks falling on the mountainside The work began with the explosion of disruptive

