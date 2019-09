மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டியில், குதிரை பந்தய மைதான நிலத்தை மீட்டு வாகன நிறுத்துமிடம் அமைக்க நடவடிக்கை + "||" + At Ooty, Reclaim the horse racing stadium Action to set up parking lot

ஊட்டியில், குதிரை பந்தய மைதான நிலத்தை மீட்டு வாகன நிறுத்துமிடம் அமைக்க நடவடிக்கை