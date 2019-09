மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் நின்ற கப்பலில் தீப்பிடித்ததால் பரபரப்பு - தீயணைப்பு படையினரின் துரித செயலால் பெரும் விபத்து தவிர்ப்பு + "||" + At the port of Thoothukudi Because of the fire on the standing ship Furore

தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் நின்ற கப்பலில் தீப்பிடித்ததால் பரபரப்பு - தீயணைப்பு படையினரின் துரித செயலால் பெரும் விபத்து தவிர்ப்பு