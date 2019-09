மாவட்ட செய்திகள்

சுயஉதவிக்குழுக்களுக்கு ரூ.1 கோடி சுழல்நிதி கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது - மாவட்ட நிர்வாகம் தகவல் + "||" + The self-help groups have been given a Rs 1 crore revolving credit

சுயஉதவிக்குழுக்களுக்கு ரூ.1 கோடி சுழல்நிதி கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது - மாவட்ட நிர்வாகம் தகவல்