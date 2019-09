மாவட்ட செய்திகள்

புள்ளம்பாடி வாய்க்காலில் நடந்து வரும் தூர்வாரும் பணிகளை அரியலூர் கலெக்டர் ஆய்வு + "||" + Ariyalur collector review of ongoing work on the Poompambadi mouth

புள்ளம்பாடி வாய்க்காலில் நடந்து வரும் தூர்வாரும் பணிகளை அரியலூர் கலெக்டர் ஆய்வு