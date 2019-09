மாவட்ட செய்திகள்

அரசு குடியிருப்பில் தாக்குதல் நடத்தியவர்களை கைது செய்யக்கோரி சத்துவாச்சாரி போலீஸ் நிலையத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகை + "||" + The attack on the state apartment Make arrests Public blockade of Satwachari police station

அரசு குடியிருப்பில் தாக்குதல் நடத்தியவர்களை கைது செய்யக்கோரி சத்துவாச்சாரி போலீஸ் நிலையத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகை