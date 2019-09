மாவட்ட செய்திகள்

நெல் சாகுபடி பணிகளை தொடங்க வசதியாக வாய்க்கால் சீரமைப்பு பணிகள் விரைந்து முடிக்கப்படுமா? + "||" + Rice cultivation to start tasks Drain facility renovationsWill it be completed soon?

நெல் சாகுபடி பணிகளை தொடங்க வசதியாக வாய்க்கால் சீரமைப்பு பணிகள் விரைந்து முடிக்கப்படுமா?