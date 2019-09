மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.216½ கோடியில் நடைபெற்று வரும் பாதாளசாக்கடை, குடிநீர் திட்டப்பணிகள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம் + "||" + Rs.216½ crores is going on Research meeting on sewage and drinking water projects

ரூ.216½ கோடியில் நடைபெற்று வரும் பாதாளசாக்கடை, குடிநீர் திட்டப்பணிகள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம்